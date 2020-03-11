Sahil Güvenlik, Enez'de denize açılan 47 göçmeni durdurdu

Edirne’den göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri sürerken, Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere Ege Denizi'ne açılan Afganistan, İran ve Nepal uyruklu 12'si çocuk, 13'ü kadın, 47 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Enez'deki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.