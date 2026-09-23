Şahika’dan deniz altında kaplumbağalarla dans

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MİLLİ serbest dalıcı, dünya rekortmeni, sıfır atık elçisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen’inAntalya’nın Demre ilçesine bağlı Çayağzı bölgesinde deniz kaplumbağalarıyla yaptığı dalış, muhteşem görüntülere sahne oldu. Spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve sualtı yaşamının korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Ercümen, bu dalışıyla çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinin henüz yumurtadan çıkmadan başladığını belirten Ercümen şunları söyledi:

YAŞAM ALANLARINI İŞGAL EDİYORUZ

“Biz, onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda, özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz. Yumurtadan çıktıktan sonra da kaplumbağaları farklı zorluklar bekliyor. Hızlı seyreden tekneler, canlılara büyük zarar verebiliyor. Birlikte daldığım pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervanesi izleri gördüm. Denizlerdeki plastik atıklar da kaplumbağaların yaşamını tehdit ediyor. Attığımız herhangi bir plastik atık bile denize ulaştığında, örneğin bir plastik poşet, bir deniz kaplumbağası bunu denizanası zannedip yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor.”

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LÜTFEN ONLARI BESLEMEYİN

Deniz kaplumbağalarının insanlara zarar verebildiği yönündeki söylemlere de değinen Ercümen, "Bazen deniz kaplumbağaları saldırır, ısırır gibi şeyler duyuyorum. Aslında hiçbir deniz canlısının insanlara saldırma içgüdüsü yok. Fakat biz onların hem yaşam alanlarını işgal ettiğimiz hem de bazen onları beslediğimiz için tekrar besin alabilme amacıyla insanlara yaklaşıyorlar ve bazen alamadıklarında çeneleriyle hareketler yapıyorlar. Bunlar beklenen şeyler. Bu yüzden de aslında hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım. Onları beslemememiz de lazım" dedi.

‘MAHMUT’LA İKİNCİ KEZ AYNI SULARDA

Ercümen, kendisine eşlik eden deniz kaplumbağaları arasında bölgede yaklaşık 5 yıldır serbest dalış yapan Sercan Demirkaya'nın düzenli olarak karşılaştığı ve "Mahmut" adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının da bulunduğunu söyledi: "Senelerdir burada onunla birlikte dalan, artık arkadaşı, hatta kankası olmuş Sercan'la farklı bir uyum içindeler. İnsanlara karşı öyle bir güven duymuş ki sanırım bu bölgedeki bilinçli yaklaşımın da bunda çok etkisi var. Sizinle adeta oyun oynuyor. Siz nefes aldığınızda o da nefes alıyor. Sizinle birlikte suyun altına iniyor."