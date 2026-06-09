Şahika Ercümen’den Okyanus Günü’nde mercan dalışı

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BM Kalkınma Programı (UNDP) ‘Sudaki Yaşam’ savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkat çekilmesi hedeflendi.

ALARM VERİYORLAR

Mercan resiflerinin alarm verdiğini belirten Şahika Ercümen, şöyle konuştu: “Okyanusların yağmur ormanları olarak bilinen mercan resifleri, deniz yaşamının akciğerleri konumunda. Ancak yükselen deniz sıcaklıkları ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde mercanlar benzeri görülmemiş bir tehdit altında. Bazı resifler gözlerimizin önünde renklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Mercanları korumak yalnızca denizleri değil, gezegenin geleceğini de korumak demek.”

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OKYANUS FARKINDALIĞI

BM tarafından ilan edilen Dünya Okyanus Günü, her yıl 8 Haziran’da kutlanıyor. Okyanusların iklim düzenlemesinden oksijen üretimine kadar yaşam için taşıdığı öneme dikkati çekmek ve deniz ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık amaçlanan gün kapsamında dünyanın birçok ülkesinde bilimsel etkinlikler, çevre kampanyaları ve deniz koruma çalışmaları yapılıyor.