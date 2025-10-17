Şahika Ercümen Gazze için nefesini tutacak

Haberin Devamı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler ‘Sudaki Yaşam’ savunucusu Şahika Ercümen, Gazze’deki ateşkes anlaşması sonrası “Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın” sloganıyla yeni rekor denemesinde bulunacak. Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe inerek, kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Antalya Kaş’ta 10 yıl önce “değişken ağırlık ip destekli paletsiz dalış” alanında 91 metre derinliğe inerek kırdığı dünya rekorunu Gazze halkına atfeden Ercümen, bugün yine Kaş’ta gerçekleştireceği dünya rekor denemesini de Cumhuriyet’in 102. yılı ile Gazze’ye atfen yapacak. Gazze’nin herkesin açık yarası olduğunu belirten milli sporcu Ercümen, “10 yıl önce Gazze’de bunlar olduğunda biz tam o gün yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlanıyorduk ve bu durumdan çok etkilendik. Rekordan çıktığım anda, ‘Gazze nefes alsın’ dedim o gün. Tüm dünyaya böyle bir sloganla dünya rekorunu duyurduk. Üzerinden 10 yıl geçti. Gazze şu an daha zor nefes alıyor, bunu bir insanlık ayıbı olarak görüyorum” diye konuştu.

40 KATLI BİR BİNANIN EN DİBİNE İNİP ÇIKMAK

- Sualtındaki basıncın çok yüksek olduğunu vurgulayan Şahika Ercümen, “Bu dalışı gözünüzde canlandırmanız için yaklaşık 40 katlı bir binanın en dibine inip çıktığımı varsayabiliriz. Bu derinlikler daha önce inilmemiş derinlikler. Kendimi astronot gibi hissediyorum, zaten suyun altında yer çekimi de çok az. Her santimetrekareme 11 kilodan fazla bir basınç uygulanıyor” dedi.