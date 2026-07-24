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Şahika Ercümen 68 metrede şampiyon

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#Serbest Dalış#Şahika Ercümen#Dalış Rekoru
Şahika Ercümen 68 metrede şampiyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

MİLLİ sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde birinciliği elde etti.

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Kaş açıklarındaki organizasyona katılan Ercümen, Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. 2 dakika 35 saniye süren performansı, kendisine şampiyonluğu getirdi. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürecek şampiyonada sporcular, serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.

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#Serbest Dalış#Şahika Ercümen#Dalış Rekoru

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