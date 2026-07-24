Şahika Ercümen 68 metrede şampiyon

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Kaş açıklarındaki organizasyona katılan Ercümen, Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde 68 metrelik dalışıyla ilk sırayı aldı. 2 dakika 35 saniye süren performansı, kendisine şampiyonluğu getirdi. Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürecek şampiyonada sporcular, serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışacak.