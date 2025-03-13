×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Boğa#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 14:32

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı. Bir araca zarar veren boğa, bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu.

Haberin Devamı

Erenler Mahallesinde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D100 kara yoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı. Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu. Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu. Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu. Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Boğa#Trafik

BAKMADAN GEÇME!