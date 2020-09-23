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GeriGündem Sahibi elinde bıçakla böyle bekledi: 'Kurtaramazsak bıçağım hazır, sucuk yaparız'
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Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Sahibi elinde bıçakla böyle bekledi: 'Kurtaramazsak bıçağım hazır, sucuk yaparız'

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İstanbul Arnavutköy'de sahibinin "Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız" dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı.

Arnavutköy'de çobanların kovaladığı büyükbaş hayvanlardan ikisi bir çukura düştü. Üst üste düşen iki inekten birini düştüğü çukurdan çıkaran sahipleri, diğer ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, çukura düşen ve oldukça bitkin düşen ineği kurtarma aracına bağladıkları halatlarla düştüğü çukurdan kurtardı. Uzun süre çukurda çırpınan ineğin yanı başında elinde bıçakla bekleyen sahibi ise, "Kurtarılamazsa, ölmeden kesip sucuk yaparız diye bıçakla bekliyorum" dedi.

Sucuk yapılmaktan son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan inek kurtarıldıktan sonra uzun süre yerinden kalkamadı. Bitkin düşen inek, sahiplerinin yardımıyla ayağa kaldırılarak ahırına götürüldü.

Sahibi elinde bıçakla böyle bekledi: Kurtaramazsak bıçağım hazır, sucuk yaparız

 

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