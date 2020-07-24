Sahibi bulunamadı! Madalya ve altınların parası vakfa bağışlanacak

Alternatif turizmle ön plana çıkan Isparta’nın lavantalarıyla ünlü Kuyucak Köyü’ndeki tarlaları görmeye gelen kişi yada kişilerin geçtiğimiz yıl ağustos ayında tarlada unuttukları içerisinde bileziklerin ve Devlet Demiryolları’ndan verilen 22 ayar altın madalyanın da bulunduğu bir kese altın bir yıldır sahibini bulamadı.

1 YILDIR ARIYORUZ

17 Ağustos 2019 yılından bu yana altınların sahibini aradıklarını fakat sonuç alamadıklarını açıklayan Kuyucak Köyü sakinlerinden ve bölgedeki lavanta üretimini başlatanlardan Ziya Doğan, “17 Ağustos’ta da köyün girişinde bulunan, ağabeyime ait lavanta bahçesine gelen kişi ya da kişiler, burada içerisinde altın madalyanın da bulunduğu bir kutu ziynet eşyası unutmuşlar. Yeğenim altınları buluyor. O günden bu yana altınların sahibini arıyoruz. Muhtara da söyledik. Her yere haber saldık. Basında yer aldık. Ama sahibi gelmedi. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nü arayarak altını veren genel müdürün adını söyledim. Madalyanın verilmesinin ardından uzun yıllar geçtiğini şu anda madalyanın verilen kişinin torununa kalmış olabileceği söylendi. Bende bu madalyayı ve altınları kuyumcuda basınla birlikte bozdurarak, elde edilen geliri Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı’na yatıracağım” dedi.







