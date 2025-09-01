×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ASSAN soruşturmasında dikkat çeken detay! Sahibi askeri casusluktan tutuklandı | Konteynerlerle köye kaçırmış

Güncelleme Tarihi:

#Askeri Casusluk#FETÖ#ASSAN Group
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 14:13

Bolu’nun Gerede ilçesinde, sahibi ve genel müdürünün FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklandığı Assan Group’a ait fabrikadan, konteynerlerle bir köye kaçırıldığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan malzemeler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. ASSAN Group’a ait şirketlere de soruşturma kapsamında kayyım atandı.

Soruşturma devam ederken ASSAN Group’un Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu, yıllık 850 ton TNT, 500 ton plastik patlayıcı üretimi hedeflenen tesisinden konteynerler dolusu malzemenin çıkartılarak ilçeye bağlı Nuhören köyüne getirildiği tespit edildi.

ASSAN soruşturmasında dikkat çeken detay Sahibi askeri casusluktan tutuklandı | Konteynerlerle köye kaçırmış

KONTEYNERLERE EL KONULDU

Haberin Devamı

Operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde yurt dışından getirilen malzemelerin olduğu iddia edilen konteynerlere el koydu. Olay yerinde ASSAN Group logolu araçların da bulunduğu görüldü.

Gözden KaçmasınABDde görev yapan Türk bilim insanından haber alınamıyor... Annesine bunları söyledikten sonra bir daha ulaşılamadıABD'de görev yapan Türk bilim insanından haber alınamıyor... Annesine bunları söyledikten sonra bir daha ulaşılamadıHaberi görüntüle

Vinçle kamyonlara yüklenen malzemeler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

ASSAN soruşturmasında dikkat çeken detay Sahibi askeri casusluktan tutuklandı | Konteynerlerle köye kaçırmış

Gözden KaçmasınAVM genel müdürü, dükkan sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldüAVM genel müdürü, dükkan sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Askeri Casusluk#FETÖ#ASSAN Group

BAKMADAN GEÇME!