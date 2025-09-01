ASSAN soruşturmasında dikkat çeken detay! Sahibi askeri casusluktan tutuklandı | Konteynerlerle köye kaçırmış

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. ASSAN Group’a ait şirketlere de soruşturma kapsamında kayyım atandı.

Soruşturma devam ederken ASSAN Group’un Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu, yıllık 850 ton TNT, 500 ton plastik patlayıcı üretimi hedeflenen tesisinden konteynerler dolusu malzemenin çıkartılarak ilçeye bağlı Nuhören köyüne getirildiği tespit edildi.

KONTEYNERLERE EL KONULDU

Haberin Devamı

Operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde yurt dışından getirilen malzemelerin olduğu iddia edilen konteynerlere el koydu. Olay yerinde ASSAN Group logolu araçların da bulunduğu görüldü.

Vinçle kamyonlara yüklenen malzemeler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.