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Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu

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#Adana#Köpek#Chihuahua
Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:11

Adana'da horlama, nefes tıkanıklığı yaşayan ve çıkardığı seslerle sahibi Selin Kılıçarslan'ı (35) uyutmayan Chihuahua cinsi köpek 9 yaşındaki ‘Mini’, yumuşak damak sarkması ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

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Kentte yaşayan beden eğitimi öğretmeni Selin Kılıçarslan, Mini adlı köpeğini aşırı horlama ve nefes tıkanıklığı şikayetiyle veteriner kliniğine götürdü. Tetkikler sonucunda yumuşak damak sarkması tespit edilen Mini, Veteriner Hekim Mete Betin tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından horlaması kesilen köpek, sağlığına kavuştu.

Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu

Veteriner Mete Betin, “Hastamız olan köpeğin gece horlaması nedeniyle sahibini uyutmaması ve tıkanmalar sebebiyle uyku apnesine doğru ilerlemesiydi. Tıbbi açıdan en büyük amacımız, solunum yolu yetmezliği ve kalp krizine kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarını önlemekti. Bu nedenle operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık.

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Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu

Özellikle basık burunlu ırklar ile küçük ırk hayvanlarda yaygın görülen bu rahatsızlığı, kendi uyguladığımız derin preanestezi ve ağır blokaj tekniği sayesinde sıfır riskle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Dünyada bu operasyon sonrası hayvanların anesteziden uyanamaması yaygın bir durumken, bizim gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda böyle bir vaka yaşanmadı. Bu nedenle operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu

'HORLAMALARI TAMAMEN KESİLDİ'

Uzun zamandır horlama sorunu yaşadıklarını belirterek artık çözüme kavuştuğu için mutlu olduklarını ifade eden Selin Kılıçarslan, "Bu sorun artık sadece onu değil, beni de uyutmamaya başlamıştı. Bu durum çevremdeki insanları da endişelendiriyor, 'Köpeğiniz hırlıyor, beni ısırır mı?' korkusunu onlara yaşatıyordu. Sadece uyku sırasında değil, gün içinde de çok fazla hırlıyor ve sık sık tıkanıyordu. Ameliyat ettirmeden önce büyük bir endişe içindeydim çünkü birçok köpek operasyon sırasında masada kalıyor ya da anestezi sonrası bir daha uyanamıyordu. Ancak ameliyat başarılı geçti ve köpeğimin sağlık durumu şu an gayet iyi. Horlamaları tamamen kesildi. Onun sağlığına kavuştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor” dedi. 

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Sahibi artık uyku uyuyamaz hale gelmişti... Ameliyat olan köpek sağlığına kavuştu

 

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#Adana#Köpek#Chihuahua

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