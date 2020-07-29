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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sahibi aranıyor

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Sahibi aranıyor
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İstanbul Üsküdar’da 1 metre 25 santimetre boyunda bir iguana bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından hayvanın görüntülerini “Nat Geo Üsküdar! Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim” sözleriyle paylaştı. İlginç misafirlerini bir ihbar üzerine arazide gezerken bulduklarını aktaran Türkmen mesajında ayrıca “Öğrendik, ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler” sözlerine yer verdi. Türkmen, “Keyfi yerinde” dediği iguananın sahibi olabileceğini, sahibi çıkmazsa Tarım ve ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edeceklerini söyledi. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali de 1 metre 25 santim boyunda ve 6 yaşında olduğu belirlenen iguanayı sağlık kontrolünden geçirip koruma altına aldıklarını belirtti. Vatandaşların iguanayı Altunizade Mahallesi’nde bir bahçede gezerken görüp haber verdikleri ifade eden Uzunalı, “Ekiplerimizi iguanayı ağla yakalayıp bir kafese koyarak aldı. Sağlığı konusunda bir problem yok” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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