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ARDAHAN (İHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

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Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli
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Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kayarak yoldan çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri döndü, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi. Bazı araçlar ise karda mahsur kaldı.

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