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Kış şartları uzun sürdü! Haziran ayında kar manzarası

Güncelleme Tarihi:

#Ardahan#Artvin#Sahara Geçidi
Kış şartları uzun sürdü Haziran ayında kar manzarası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 09:12

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde bu yıl kış şartları uzun sürdü. Mayıs ayında etkili olan kar yağışlarının ardından kar örtüsü tamamen erimedi.

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Haziran ayında yaz mevsimi yaşanırken, Sahara Geçidi'nin eteklerinde kıştan kalan kar manzaraları dikkat çekiyor. Yüksek rakımı ve sert iklimiyle bilinen geçitte, mayıs ayında etkili olan kar yağışlarının ardından kar örtüsü tamamen erimedi.

Kış şartları uzun sürdü Haziran ayında kar manzarası

Necdet Bilgin, "Kentte havalar sıcak gitse de yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Havalar düzeldi ama gördüğünüz gibi yüksek kerimlerde kar manzarasını görmek mümkün" dedi.

Özellikle gölgede kalan yamaçlarda beyaz örtü varlığını sürdürürken, ortaya çıkan görüntüler bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kış şartları uzun sürdü Haziran ayında kar manzarası

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#Ardahan#Artvin#Sahara Geçidi

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