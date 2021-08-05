Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadelede provokasyon uyarısı

Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan ve takipçileriyle bölgedeki son durumu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımında uyarılarda bulundu.

'KOMUT DİNLEMEYİP EKİPLERE HAKARET EDİYORLAR'

Bölgeye gönüllü kisvesi altında provokatörlerin doluştuğunu söyleyen Şahan Gökbakar, "Değerli dostlar, gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " diye konuştu.

'SEN KİMSİN? YANGIN MI SÖNDÜRDÜN HAYATINDA'

'Provokatör' olarak ifade ettiği kişilerin evinin bahçesinde dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar.

Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar.

Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin. Sen ne anlarsın. Yangın mı söndürdün hayatında' dedi." ifadesini kullandı.

'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'

Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Az önce bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi." diye konuştu.

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