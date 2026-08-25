×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şahan Gökbakar, Ahbap Derneği soruşturmasında ifade verdi: Hiçbir zaman bende güven uyandırmadı

Güncelleme Tarihi:

#Ahbap Derneği#Şahan Gökbakar#Haluk Levent
Şahan Gökbakar, Ahbap Derneği soruşturmasında ifade verdi: Hiçbir zaman bende güven uyandırmadı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 15:40

Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Gökbakar ifadesinde, Haluk Levent’in çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını bildiğini söyleyerek, “O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Hatta o dönem gerek sosyal medya platformlarında gerek arkadaş çevremde Haluk Levent’in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir.” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan oyuncu ve Senarist Şahan Gökbakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek savcıya ifade verdi.

“HİÇBİR ZAMAN GÜVEN UYANDIRMADI”

Şahan Gökbakar ifadesinde, Haluk Levent’i ve Ahbap Derneği’ni 6 Şubat deprem felaketinden önce medyadan her
vatandaşın bildiği kadar tanıdığını söyledi.

Haluk Levent’in çek senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını bildiğini söyleyen Gökbakar, “O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi olarak kendi gücümle yardımlarımı yapmaya çalıştım.” dedi.

Gözden KaçmasınAhbap’ın altın kasasından nezle ilaçları çıktı 44 milyon Lira değerindeki altınlar kayıpAhbap’ın altın kasasından nezle ilaçları çıktı! 44 milyon Lira değerindeki altınlar kayıpHaberi görüntüle

“MÜNAKAŞAMIZ OLMUŞTU”

Haberin Devamı

2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yine 2021 yılında Muğla'da yaşanan yangın felaketlerinde kendi çabalarıyla maddi manevi yardımda bulunduğunu söyleyen Gökbakar, “Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de tweet atmıştım. Böylelikle kendi kitlemi de AFAD'a yönlendirmiş oldum. Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır. 6 Şubat deprem felaketinden sonrada yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda ve medyada Ahbap Derneği ile ilgili veyahut Haluk Levent’in şahsı ile ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönem Haluk Levent’in beyan ettiği Kızılay'dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu. Ben daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de devam ettirdim.” dedi.

“DAHA DİKKATLİ YAKLAŞILMASINI DEKLARE ETTİM”

Haberin Devamı

Çevresine bu konularda hep telkinlerde bulunduğunu söyleyen Gökbakar, “Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir. Hatta o dönem gerek sosyal medya platformlarında gerek arkadaş çevremde Haluk Levent’in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. O dönem hatta bu yaklaşımımdan dolayı da Haluk Levent’in ve Ahbap’ı seven kesimler tarafından eleştirilmişimdir. Benim bu konuyla ilgili bildiğim her şey bundan ibarettir.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahbap Derneği#Şahan Gökbakar#Haluk Levent

BAKMADAN GEÇME!