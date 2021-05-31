Sahafların seyir defteri

İstanbul’daki tarihi Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıl önce bir kitabevinde çalışan Mehmet Ertezcanlı tarafından açılan tarihi bir defteri bulunuyor. 1952 yılından bu yana çarşıya gelen ünlü yazar ve politikacıların el yazılarının yer aldığı özel defter, şimdilerde çarşının 3’üncü kuşak sahaflarından 70 yaşındaki Turan Türkmenoğlu’nda. Türkmenoğlu defterin sayfalarını ilk kez DHA’ya açtı.

KİTAP HALİNE GETİRİLECEK

Türkmenoğlu, defterin hikâyesini şöyle anlatıyor: “İnkılap Kitapevi’nde çalışan Mehmet Ertezcanlı abimiz bu defteri 1952 yılında açmış. Bir gün istedim incelemek için. Fotokopisini çekmek istedim, o da bana hediye etti. Defterin 40 sayfası yazılmıştı; Reşat Nuri Güntekin, Nurullah Ataç, Orhan Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Server İskit, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Halil Nuri Yurdakul, Salih Zeki Aktay, Mustafa Nihat Özön tarafından. Hasan Ali Yücel yazmış, Yaşar Kemal gelmiş yazmış. En son Erol Şadi Erdinç yazmış. 1981 yılında, defter benim elime geldiğinde 40 sayfası dolmuştu. 40 senedir bu defter bende. 150 sayfalık bir defter, hâlâ 10 sayfa boş.”

Defterin kültür mirası niteliğinde olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, “Benim yazdırdığım isimler; İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Emin Artuk, Metin Erksan, Sermet Erkin, hattat Fuat Başar, Hilmi Yavuz... Sahaflar Çarşısı’nın seyir defteridir bu. Amacım bu defteri derleyip kitap haline getirmek” dedi.









KİM NE YAZDI

* Hasan Ali Yücel: İnsan bir şey satacaksa kitap satmalı. Bir şey alacaksa kitap almalı. Çünkü hiçbir nimet onun kadar kıymetli olmamıştır. 27 Ağustos 1957

* Reşat Nuri Güntekin: Kütüphanenizi pek güzel ve şirin buldum. Fikir ve sanat aşıklarının sevip anacakları köşe haline getireceğinizi, sizin genç faaliyetlerinizden umuyor ve bekliyorum. 14 Eylül 1953

* Orhan Kemal: ‘Aşkın Gözyaşları’ isimli filmin hikâyesinin pazarlığı münasebetiyle kitapçı bay Mehmet Ertezcanlı ile Erol çekişiyorlar. Kitapçı 5 liradan 2 liraya düştü. Pazarlık devam ediyor, bakalım... Alıcı Erol Şadi Erdinç. 1957

* Metin Erksan: Turan kardeşim, sahaflar benim hayatımın en önemli bölümünü teşkil eder. Büyük bir söz etmek isterim. Türkiye’de olup Sahaflar Çarşısı’nı bilmemek, hiçbir şey bilmemek demektir.

* Nurullah Ataç: Kitabın azı ağıdır ancak çoğundan iyilik gelebilir. Bu okuduğunuz, bir önce okuduğunuzun kötülüğünü giderir de onun için. 12 Haziran 1954

* Erkan Mumcu (Eski Kültür Bakanı): İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarımızın en değerli kaynakları sahaflardan edinmiş olduklarımızdır. Sevgili Turan ağabeyimiz şimdi bize şeref defterine yazma gereği bahşetti. Sonsuz sevgi ve hürmetlerimle. 23.12.2000.

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