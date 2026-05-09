SAHA’dan 8 milyar dolarlık yanıt

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi’nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda özetle şunları söyledi: “Dünyanın 120 ülkesinden 1700 firmanın katıldığı fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bünyesindeki 30 üniversitenin havacılık kümelenmesi olan SAHA ailesini yürekten kutluyorum. Sektördeki 4500 firmanın kolektif çalışmasını sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum.

YILDIZI PARLAYAN ÜLKE

Bu sene 5.’si tertiplenen fuarımızı yeni anlaşmalarla taçlandırıyoruz. 1500’ü yerli, 263’ü yabancı olmak üzere 1763 firma katıldı. 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. İmzalanan 180 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıldı. Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil dünyada rağbet gören ve tercih edilen bir ekosistem haline geldi. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Bu başarının arkasında 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, devletimizin desteği ve milletimizin gayreti vardır. Savunma Sanayi’nde “Tam Bağımsız Türkiye” hedefine ulaşana kadar durmadan çalışacağız.

Fuarda Erdoğan’la birlikte bakanlar Yaşar Güler, Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

BİR ÜLKENİN CAYDIRICILIĞI

Güvenlik artık tek bir alana hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye, tedarik zincirinden geri bildirime güvenlik bütüncül bir konsepttir. Bir ülkenin caydırıcılığı sahip olduğu platformlarıyla ölçülecek eşik çoktan aşılmıştır. Elinizdeki platformlarda hangi yazılımları kullandığınız, hangi sensörleri kullandığınız, bu ürünler için hangi motorları ürettiğiniz ve hangi mühimmatı ne kadar sürede üretebildiğiniz önemlidir.

23 YIL ÖNCEKİ RAKAM 1 HAFTADA GERÇEKLEŞİYOR

Biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda 248 milyon dolardı. Türkiye Savunma Sanayi’nde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlığımızı tersine çevirdik. 2025 yılında ihracatta ilk defa yılda 10 milyar doların üzerine çıktık. Savunma ihracatımız nisan ayında 962 milyon dolara çıktı. Geçen yıla göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı bir haftada gerçekleştiriyor. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak bu alanda ilk 10 ülke arasına girmek. Dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikâyesini yazmak kolay olmadı. Ambargolarla kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemleri vermedikleri günler oldu.

Erdoğan fuarda Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in de olduğu grupla sohbet etti.

VECİHİ HÜRKUŞ’LAR ÖZDEMİR BAYRAKTAR’LAR

Vecihi Hürkuş’ların, Nuri Demirağ’ların canlarını ortaya koydukları gibi sabırla yürüyerek savunma sanayiinde bugünkü günlere ulaştık. Aralarında Özdemir Bayraktar abimizin de olduğu Türk savunma sanayiinin öncülerini bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Vecihi Hürkuş’un havacılıkta yükselttiği bayrağı rahmetli Özdemir Bayraktar, SİHA’larla göklere çıkarmıştır.”

Erdoğan, dün ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid El Nahyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından El Nahyan, SAHA 2026’yı ziyaret etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜYÜK BİR VİZYONUN ADIDIR

Ulusal güvenliğin kritik halkası bizim iç cephe olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir. Şurası bir hakikat ki milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kuvvetli olur. Bugün iç kalemizi tahkim etme için attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye sürecidir. Huzurun, barışın hâkim olduğu geleceği inşa eden büyük bir vizyonun adıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar günün anısına Yeniçeri başlığını sembolize eden bir obje hediye etti.

GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR

Bu iradenin temelinde ‘vatan sağ olsun’ diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Bu iradenin temelinde şehit eşleri, şehit çocukları, şehit yakınlarımız vardır. Gazilerimizin fedakârlıkları vardır. Allah’ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Muhabbet iklimini çok sağlam bir şekilde tesis edip kardeşlik bilincini güçlendirerek, husumet duvarlarını tek tek yıkıp fitnelerin kökünü kurutarak, terörün kanlı ve karanlık gölgesini sebepleriyle birlikte bu toprakların üstünden tamamen kaldırarak aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz.

BALIKLAR ÜRKÜYOR DİYENLER ZİYARETE GELDİ

Türkiye savunma sanayiinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. ‘Başımıza yeni icat çıkarmayın’ dediler. ‘Dışardan almak daha kolaydır’ dediler. Kimi zaman ekonomiyi eğip bükerek, kimi zaman ‘Balıklar ürküyor’ gibi komik hamlelerle savunma sanayimizi engellemeye çalıştılar. ‘Balıklar ürküyor’ diyenler fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlikle malum karakterlerin kendi ruhsuz, umutsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte SAHA 2026’da olduğu gibi harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.”

İSTİKLALİMİZE KAST EDENLERİN BİLEĞİNİ BÜKECEK KUDRETTEYİZ

Siber saldırılara, elektronik harbe, insansız sistemlere karşı ne denli hazırlıklı olduğunuz belirleyicidir. Son dönemdeki çatışma ortamında bu gerçekliğe bir kez daha şahitlik ettik. Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye’dir. Bugün Türkiye yeni nesil savaş uçağını, SİHA’larını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini inşa eden, denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda yazılım ve kendi sistemlerini yapan bir ülkedir. Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.