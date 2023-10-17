SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatta büyüyen bir ülke

Haberin Devamı

Savunma Sanayi Buluşmalarının 5'incisi İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul işbirliği ile Beşiktaş'a bir otelde gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon da savunma sanayiinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Savunma Sanayi firmaları ve tedarikçilerinin ikili görüşmeler gerçekleştirdiği organizasyonda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan basın toplantısı gerçekleştirdi.

BAHÇİVAN: SAVUNMA SANAYİ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI VE GELECEĞE DAİR UMUT IŞIĞI

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, "Savunma sanayi Türkiye'nin parlayan yıldızı ve geleceğe dair mutluluk, özgüven, umut ışığı. Rakamlar bunu zaten net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerek yapılan yatırımlar noktasında gerek istihdam noktasında ama hepsinden de önemlisi artık dünya pazarlarında her geçen gün artan ve ivmeli bir şekilde artan ihracatı ile Türk sanayinin en önemli başarı yıldızı olma noktasında emin adımlarla gidiyor. Ben bu noktaya gelmedeki en büyük katkıyı sunan SAHA İstanbul'a ve SAHA İstanbul'un kıymetli başkanı Haluk başkana çok teşekkür ediyorum. Tabi ki İstanbul sanayisi kabul etmemiz gerekir ki savunma sanayinde biraz daha geç tanıştı. Savunma sanayi Ankara özelinde bir yapıydı. Ama son yıllarda SAHA'nın da bu konuda ki üstün ve başarılı çalışmalarıyla artık İstanbul etrafındaki sanayi kümelenmesi, savunmada, havacılıkta bir öncü bölge olma ve bu konuda Türkiye'nin girişimine katkı sunma noktasında önemli adımlar yapıyor" dedi.

Haberin Devamı

BAYRAKTAR: ORTA ÖLÇEKLİ, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARIMIZI BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARIMIZLA BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise, "SAHA İstanbul, savunma sektörünü daha güçlü bir ekosistem kurulmasında, daha sürdürülebilir, daha etkin ve derinlemesine bir sektörel anlayış içerisinde ilerlemesi adına özel sektör dinamizmiyle buluşturma adına İstanbul eksenli yine sanayi odasının ve İstanbul Ticaret odasının da başlangıcındaki destekleriyle oluşmuş aslında bir STK, sanayi kümelenmesi. Bugün hali hazırda bini aşkın üyesiyle aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi. Sektörümüzde özellikle son 20 yılda, savunma sektöründe adete Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı olan savunma, havacılık ve uzay sektöründe biz özellikle orta ölçekli, küçük ölçekli firmalarımızı büyük ölçekli firmalarımızla bir araya gelmesi, akademik dünya ile bir araya gelmesi, onların önünde ki problemlerin aşılması, onları sektörün içerisine hızlı bir şekilde entegre edilmesi ve Türkiye'nin özellikle tedarik zincirinde derinlemesine bu teknoloji de etki oluşturması amacıyla oluşturulmuş bir yapı SAHA İstanbul" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bayraktar, "Bizim görevimiz firmalarımıza destek olmak, özellikle orta ve küçük ölçekli firmalara destek olmak. Onlar yarının yıldızı, onların daha göz önünde olmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim bugün burada icra ettiğimiz, işletmeden işletmeye gerçekleşen toplantılar da bunun için önemli. Biz bu şekilde faaliyetlerimize SAHA İstanbul olarak hızla devam ediyoruz. Türkiye son 20 yılda bu sektörde attığı adımlarla hem bölgesel anlamda bir güç olan hem de bu gücü küresel anlamda projekte eden bir ülke haline geldi. Dünya barışına katkı sunma adına. Sektörde baktığınız zaman yükselen yerlilik oranıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de aynı zamanda güçlü bir şekilde ihracatta büyüyen bir ülke haline geldi. Malumunu yaşadığımız coğrafya bizim bu alanda, bu sektörde mutlaka millilik, milli teknoloji hamlesi modelinin ve vizyonunun olmazsa olmaz olduğu gerçeğini gösteriyor. Biz de bu anlamda adeta bir seferberlik ruhuyla SAHA İstanbul, çok yoğun bir şekilde bir STK olarak, firmalarımıza destek olmak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.