Sağlıkta şiddete tahammülümüz yok

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda konuştu. Türkiye’deki sağlık sisteminin tüm zorlu sınavlardan başarıyla geçtiğini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İftar vaktinde bile görevinin başında olan, iyileştirmeyi, yaşatmayı hayatının merkezine alan sağlık mensuplarına buradan şükranlarımı iletiyorum. Buradaki kardeşlerimle birlikte 81 ilimizdeki sağlık ordusunun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutluyor, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Devrin müstevilerine karşı mücadele bayrağını açarak 14 Mart’ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebelerine ve onlara destek veren hekimleri rahmetle anıyorum. Milli mücadelede cepheden cepheye koşan hekimlerimizin, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de ruhunuzu coşturuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin.

Haberin Devamı

KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak, ailelerine bile ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için feda etmektedir. Biz de tüm kaynaklarımızı seferber ederken sağlık camiamızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmeye çalıştık. Bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırım, reform ve hizmetlerimizde sağlık alanında tarihi adımlar attık.

YÜZDE 80’İ YENİLENDİ

2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı. Hekim sayımızı 92 binden alıp 233 bine, hemşire ve ebe sayımızı 113 binden 330 bine yükselttik. Sadece geçen yıl 36 bin 253 hekim ve 14 bin 470 hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısı 270 bini aşmış durumda. Göreve geldiğimizde sadece 58 olan MR sayımız 1063’e, bilgisayarlı tomografi sayımız 323’ten bin 400’e yükseldi. Şehir hastanelerimiz yalnızca yatak sayılarıyla değil, yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve yoğun bakım kapasiteleriyle çok kritik roller üstleniyor.

Haberin Devamı

TERTEMİZ BİR SAYFA AÇTIK

Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak hizmeti, yatırımı ülkemize kazandırdık. Buralara elbette kolay gelmedik. Buralara sadece hastaların değil, hasta yakınlarının akıl almaz çileler çektiği dönemlerden geldik. Bıçak parası zulmünden, ambulans hizmetleri yetersizliğinden, yaralıların can çekiştiği zamanlardan geldik. Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemekle, güçlendirmekle kalmadık; aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti ve paradigmayı da değiştirerek sağlıkta bir daha asla kapanmayacak tertemiz bir sayfa açtık. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur. Bu olaylarla ilgili tavrımız açıktır. Ne sağlık hizmeti için hastaneye giden insanımızın örselenmesine, hakarete uğramasına, oradan oraya sürüklenmesine göz yumarız ne de hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın şiddete ve hakarete maruz kalmasına müsaade ederiz.”

Haberin Devamı

KÜVÖZDE BEBEKLER KATLEDİLDİ

“MAALESEF bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki hatta küvözdeki bebeklerin katledildiği, yanaklarında güllerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz. Gazze soykırımında çocuklarla, kadınlarla ve sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının da acımasızca şehit edildiğini gördük. 1700’e yakın sağlık çalışanı Gazze’de İsrail’in devlet terörünün kurbanı oldu. Gözü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze’de olduğu gibi İran ve Lübnan’da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hâli karşısında insanlığı savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Hadiselere petrolün, altının, doğalgazın merceğin değerinden bakan değil hakkın, adaletin, merhametin, şefkatin ve insanlık onurunun nazarında bakan insanlık tavrımızı muhafaza edeceğiz.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık çalışanlarımızın fedakârlıkları bizim için çok ama çok kıymetlidir. Sizlerin hakkını ne yaparsak yapalım, asla tam anlamıyla ödeyemeyiz” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

KONUŞMALARIN ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İbn-i Sina’nın tıp tarihine yön veren eseri El-Kanun fi’t-Tıbb”ın, Prof. Dr. Esin Kahya tarafından Türkçeye kazandırılan ve Atatürk Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan altı ciltlik özel baskısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen Sabuncuoğlu Şerafettin Ödülleri töreninde sağlık camiasına katkı sunan isimlere ödül ve plaketleri takdim edildi. 2026 yılı Sabuncuoğlu Şerafettin Ödülleri kapsamında üç farklı kategoride ödül alan isimler törende tek tek sahneye davet edildi. Törende ilk olarak Hizmet Ödülleri kategorisinde Denizli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesinde fedakârca görev yapan hemşire Safure Aksoy ödüle layık görüldü. Program kapsamında daha sonra Sabuncuoğlu Şerafettin Özel Ödülü, kardiyoloji alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası tıp literatürüne önemli katkılar sunan Prof. Dr. Kartal Emre Aslanger’e verildi. Törenin sonunda ise Sabuncuoğlu Şerafettin Vefa Ödülü, hekimlik mesleğine, kadın sağlığına ve toplumsal gelişime uzun yıllar boyunca sunduğu katkılar nedeniyle Dr. Gülsen Ataseven’e takdim edildi.