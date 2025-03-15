Sağlıkta şiddete sıfır tolerans

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bugünkü iftar soframızı siz kardeşlerimle paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Sözlerimin hemen başında, sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden toplam sayısı 1.5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum.

SALGINDA VE DEPREMDE HEP ÖNDEYDİNİZ

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayretine ve özverisine hem salgında, hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hep beraber şahitlik ettik. Günlerce, hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzakta kalan, bir cana şifa olmak için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan, hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın omuzlarına yüklediği ağır mesuliyetle ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız.

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Burada şu gerçeği de tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupa’sı dahil imkan bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimiz de oldukça kritik roller oynamışlardır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği, engellemek için her yolu denediği, hatta akla ziyan mazeretler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadığı bu hastaneler, binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Salgının ardından, toplumun ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan Aile Hekimliği’nin yeniden yapılandırılması ve Koruyucu Hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müspet neticelerini sahada görmeye başladık. Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak, inşallah hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz.

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37 BİN HEKİM DIŞI YENİ PERSONEL

Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilmek amacıyla inşallah önümüzdeki dönemde kamunun sağlık alanında üstlendiği öncü rolü güçlendirmeyi, vatandaşın acil sağlık hizmet talebinde, ambulanstan taburcu olduğu aralığa kadar sağlık hizmet sunumunun kalitesinin arttırılmasını, kronik hastalıkların erken teşhisi, takibi ve tedavisinin yanı sıra gereksiz ilaç kullanımının önlenmesini, aşırı kilo ve hareketsizlik yanında madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran, insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda zaten en üst düzeyde olan hassasiyetimizin değişmeyeceğini, tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada şunun da bilinmesini istiyorum. 22 sene boyunca sağlık alanında ne yaptıysak, başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızla birlikte dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza vererek başardık. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce, sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum. İnşallah, 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

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57 BİN YATAKLI 45 ŞEHİR HASTANEMİZ OLACAK

2002 Kasım’ında göreve geldiğimizde önem ve öncelik vereceğimizi ilan ettiğimiz alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının bütün vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Hastane, poliklinik, sağlık ocağı sayılarının arttırılmasından sağlık kuruluşlarımızdaki şartların ve teçhizatın modernleştirilmesine, sağlık alanında hizmet veren personelimizin sayı, özlük ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık sistemine kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede çok önemli işler yaptık. Çam ve Sakura’nın da içinde olduğu toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hamdolsun hizmete girdi. Halen toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. İhale, proje ve arsa süreci devam edenlerle birlikte hepsi tamamlandığında toplamda 57 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemiz olacak. Tomografi, MR, diyaliz cihazı, ambulans, hava ambulansı gibi birçok alanda geçmişle kıyaslanamayacak seviyelere ulaştık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ düsturuyla emanetini taşıdığımız milletimize en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz.

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SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN ÖDÜLLERİ’Nİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri töreninde ödülleri takdim etti. Yaptırdığı doğumlarda normal doğum oranı yüksek, sezaryen doğum oranı düşük olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sevdenur Su “Hizmet Ödülleri” kategorisinde, Konya-Ankara yolundaki trafik kazasında yaralanan 8 yaşındaki Eymen’e kendi çorabını giydiren Acil Tıp Teknisyeni Aysen Göçer “Vefa Ödülü” kategorisinde ödül aldı. COVID-19 nedeniyle Haziran 2020’de vefat eden Hemşire Dilek Akçabelen’in eşi Tansu Akçabelen ve oğlu Tunç Akçabelen’e de özel plaket verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ödüle değer görülenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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BOSNA’DAN KONUK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.