Sağlıkta şiddete hızla yasa

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantının basına kapalı bölümünde Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık 15 dakikalık bir sunum yaptı. Bakan Koca, “Koronavirüsün ilk çıkışından itibaren 90 gün direndik. Yayılmasını geciktirmeye çalıştık ancak yayıldı. Şimdi olası her türlü senaryoya hazırız. Üniversite hastanelerine lojistik desteği sağladık, malzeme gönderdik. Vatandaşların da kendi sağlıklarını korumaları gerekir. Bu anlamda el temizliği çok önemli. Birbirimizle yakın teması kesmeliyiz ve hastaneye mecbur olmadıkça gitmemeliyiz. Sağlık çalışanlarımızın fedakârlığı ve emeği büyük, onlara moral ve motive olacak bir takım uygulamalar yapılabilir” dedi. Sağlıkta şiddet yasasının özellikle koronavirüs ile mücadele döneminde önemini gündeme getiren Koca, Erdoğan’a taleplerini şöyle sıraladı:



Hekim dışı sağlık personeli açığının giderilmesi, atama yapılması.

Şiddet yasasının hızlı bir şekilde çıkarılması.

Moral-motivasyon için çalışanların döner sermaye performans ücretlerinin tavandan ödenmesi.

ÖNCELİĞİMİZ OLSUN

Erdoğan da Bakan Koca’nın ve diğer katılımcıların sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili görüş ve taleplerini dinledikten sonra sağlıkta şiddet yasası çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Erdoğan, “Sayın Koca’nın dile getirdiği 3 madde önceliğimiz olsun. Sağlıkta şiddet yasası ile ilgili düzenlemeyi hızlandırın. Duyarlı olalım. Sağlık çalışanlarımız fedakârlıkla çalışıyor” dedi.



