Sağlıkta şiddet! Genç doktor bıçaklandı

Yaralanan Ertan İskender, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.’nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.

BAKAN KOCA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet” dedi.

Öte yandan Avcılar’da ambulansla otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası babasıyla ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K., sağlık çalışanı Rıza Göktaş’ı bacağından bıçakladı.

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