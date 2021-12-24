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Sağlıkta şiddet bitmiyor: Doktorun burnunu kırdı

#Doktor#Saldırı#Bolu
Sağlıkta şiddet bitmiyor: Doktorun burnunu kırdı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün Yunus Emre Demir (24), göz muayenesi olacak eşiyle ilgilenilmediğini iddia ederek, asistan doktor Emre Bilgin’e saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle doktor Bilgin’in burnu kırılırken, saldırgan Yunus Emre Demir gözaltına alındı.

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Doktor Emre Bilgin saldırgandan şikayetçi olduğunu belirterek “Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. ‘Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz’ diye konuştu. Burnuma yumruk attı” dedi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Demir çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli kasten yaralama suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” paylaşımını yaptı.

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