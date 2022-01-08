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Sağlıkta şiddet bitmiyor: Bir günde iki doktora saldırı

#Doktor#Saldırı#Şiddet
Sağlıkta şiddet bitmiyor: Bir günde iki doktora saldırı

Sağlıkta şiddete her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Dün de Balıkesir ve Gaziantep’te bu sefer muayene randevusu nedeniyle 2 doktor darp edildi. Doktorların sağlık durumları iyi, saldırganlar gözaltına alındı.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında M.Ö. çocuğunun ayağına tırnak batması şikayetiyle Edremit Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’ne gitti. Ancak M.Ö. en erken randevunun ayın 18’inde olduğunu öğrenince durumun acil olduğunu söyleyerek Genel Cerrah Op. Dr. Hüseyin Kara ve sekreteriyle tartışmaya başladı. M.Ö. iddiaya göre, Op. Dr. Kara’ya hakaret etti. Hastaneden ayrılan M.Ö., durumu eşi A.Ö.’ye anlattı. Öfkelenen A.Ö., hastaneye gelerek, Op. Dr. Kara’nın odasının kapısını tekmelemeye başladı. A.Ö., durumu anlatmaya çalışan Op. Dr. Hüseyin Kara’nın, ‘karınız’ demesine kızarak, “karınız’ diyemezsiniz, ‘eşiniz’ diyeceksiniz” diyerek, tehditler savurup yumruk atmaya başladı. Op. Dr. Kara yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken A.Ö. de özel güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Sağlıkta şiddet bitmiyor: Bir günde iki doktora saldırı

BAŞINA MERMERLE VURDU

Gaziantep’te de dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi’nde randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk’a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk’un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y.’yi uzaklaştırdı. Olayın ardından Nalan Y.’nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi, Dr. Sadık Olukun odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçası aksesuarı alıp Dr. Olukun başına vurdu. Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.

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#Doktor#Saldırı#Şiddet

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