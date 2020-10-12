Sağlıkta şiddet bitmiyor... Artık yeter! ‘Maske tak’ diyen doktora bıçaklı saldırı

Gizem B.’ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., hastaya, ‘maske takması’ uyarısında bulundu. Gizem B. de doktora, “Daha ateşimi bile ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun. Sen doktorsun işini yap, karışma bana” dedi. Bu sırada Özgür Ş. de sinirlenip doktora önce hakaret etti, sedye önünde bulunan masayı kırdıktan sonra yanında bulunan bıçakla saldırdı.

‘BEYAZ KOD’ VERDİ

Saldırıdan yara almadan kurtulan Dr. Musa B., polis ekiplerinden yardım istemek amacıyla ‘Beyaz Kod’ verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi. Şüpheli çift, hastaneden çıkmak üzereyken olay hakkında bilgilendirilen hastane polisi tarafından yakalandı. Gizem B.’nin üzerinde suç aleti bıçak da bulundu. Polis tarafından takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, doktorun şikâyetçi olduğu Gizem B. ve Özgür Ş.’yi gözaltına aldı. İzmir Tabip Odası Dr. Musa Bakış’a yapılan saldırıyı kınadı.

BENZERLERİ ÇOK

Pandemide en ön saflarda savaşan sağlık çalışanları yönelik şiddet bir türlü bitmiyor. Trabzon’da akciğer kanseri T.D. hayatını kaybedince yakınları oksijen tüpüyle Dr. Esra Ersöz Genç’e saldırmıştı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de sağlık çalışanı, hasta yakınına maskesini doğru takması yönünde uyarıda bulunmuştu. FurkanT. isimli hasta yakını dahiliye bölümünde görevli Rıfat Babayiğit’e saldırarak darp etmişti. Sağlık çalışanı Babayiğit görme yetisini kaybetmişti. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybedince yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmıştı. İnfial yaratan bu olaylar kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.