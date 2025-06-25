Sağlıkta reform torbası: Parklara sağlık ocağı geliyor

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AK Parti, sağlık alanında yaygın şikâyet konularına neşter atmak amacıyla 29 maddelik torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifin Meclis yaz tatiline girmeden önce hızla yasalaştırılması hedefleniyor. Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Özel hastanelerde çalışan her hekim artık o hastanenin bordrolu hekimi olarak çalışacak” dedi. Fatura kesme veya şirket üzerinden işlem yapma yönteminin sona ereceğini vurgulayan Usta, “Yeni düzenlemede her hekim hangi hastanede çalışıyorsa bordrolu çalışabilir; iki hastanede kısmi zamanlı veya tam zamanlı çalışabilir” dedi. Yeni sisteme uyum amacıyla bu kural 1 Haziran 2026’dan itibaren uygulanacak.

İLAÇLARA SIKI TAKİP

Teklife göre, ilaç ruhsatı veya izin sahipleri; tıbbi ürünler ve tıbbi gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığı takip sistemine işleyecek. Bu şartlara uymayanlara, her bir ilacın depo fiyatının iki katı para cezası uygulanacak. AK Partili Usta, “İlaç ve aşıların teknik takibinde tedarik zinciri içerisinde tüm hareketlerinin elektronik takip sistemleri üzerinden takibine imkân sağlanarak, ilaç ve aşı üreticileri, ecza depoları ve eczaneler için kayıt ve bildirime ilişkin yükümlülükler düzenlenmekte. İlaçların piyasada bulunabilirliği desteklenecek, ilaç stokları sürekli takip edilerek stokçuluğun önüne geçilecektir” dedi. Teklifle, 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi kurulabilecek.

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EN FAZLA İKİ KAT

Usta, 5 bin metrekareye kadar olan parklarda yapı sınırlarının aşılmayacağını, 5 bin metrekareden büyük parklarda ise taban alanı en fazla 250 metrekare, en fazla iki kat ve 7.5 metreyi aşmayan binalar inşa edileceğini vurguladı. Tesisleri geçmişteki “Sağlık Ocağı” kavramıyla açıklayan Usta, “Bu tesisler parkta düzeni bozmayacak. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerimizde sağlık tesisi kurmanın zor olduğu yerlerde buna ihtiyacımız var” dedi.

Teklife göre, aile hekimleri “uzmanlık” statüsüne alınacak. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık (SAHU) eğitimi, en az 5 yıl aile hekimliği yapanlar için 4 yıl olarak uygulanacak. Bu hekimler, uzmanlık eğitimi sırasında klinik rotasyon dönemindeki ek ödeme haklarından yararlanacak.

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MEMİŞOĞLU: YENİ BİR DÖNEM AÇILIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, torba teklifi, “Bugün tarihi bir gün. TBMM’ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak” diyerek duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teklifin ana hatlarını açıklayan Memişoğlu özetle şunları kaydetti: “Organ bağışında dijital başvuru imkânının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak. Optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek. Acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklamla ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek. ”

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E-ORGAN BAĞIŞI

- Teklifin diğer maddelerine göre, organ ve dokularını bağışlamak isteyenler e-Devlet sistemi ve Sağlık Bakanlığı’nca kurulacak bilişim sistemi üzerinden de bağış yapabilecek. Mevcut yasaya göre bağışçının vasiyetnamesi yoksa ölümden sonra organlarının bağışlanması için yakınlarının rızası aranıyor. Usta, “Vasiyetnamenin yaygınlaşmaması nedeniyle yakınların iradelerindeki ihtilaf nakli olanaksız hale getiriyor. Düzenlemeyle e-Devlet kapısı ve Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden organ bağışı kolaylaşıyor” dedi. Ayrıca organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek.

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SAHTE CİHAZ CEZASI

Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenlere, piyasada bulunduranlara veya hizmete sunanlara 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar para cezası verilecek.

İKİ YENİ MESLEK

Tıbbi işlem ve uygulamalarda istenen onay formları elektronik ortamda da alınabilecek. Diş protez teknisyeni/teknikeri ve nükleer tıp teknikeri meslekleri ihdas ediliyor. “Hemşire yardımcılığı ve mamografi teknikeri” unvanları da kaldırılacak.