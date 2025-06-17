Sağlıkta dev işbirliği

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Girişim, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile sponsorlu araştırma anlaşması imzalamak üzere Enlila adlı girişimi kurdu. Anlaşmalar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel çalışmaların klinik uygulamalara dönüştürülmesini hedefliyor.

39 milyon dolar

İmzalanan sponsorlu araştırma sözleşmesi kapsamında, Enlila’nın Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda yürütülecek 10 yıllık projeye yaklaşık 39 milyon dolar finansman sağlanacak. Enlila’nın sağladığı finansman, bilimsel çalışmaların sürdürülmesini ve Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda elde edilen bilimsel bulguların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak.

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Anlaşmayla, Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda yapılan mevcut keşiflere ilişkin lisans hakları Enlila’ya devredilirken, gelecekteki olası buluşlara yönelik haklar da güvence altına alındı. Profesör Gökhan Hotamışlıgil, “Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da “Bu ortaklık, bizim için sadece bir yatırım değil, insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor. Harvard gibi dünyanın önde gelen bir bilim yuvasında Türk bilim insanlarının öncülüğünde doğan vizyonun, küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikayesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.