Sağlıkta cazibe merkezi olacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışında özetle şu mesajları verdi: “Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? SSK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Dün (önceki gün) Diyarbakır’daydık.

BİZDE BÖLÜCÜLÜK YOK

Kandil bizim Diyarbakır Annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır’da, bu şimdi Edirne’de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Onlar da Kürt’tü. Bunların derdi Kürt falan değil. Biz Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile tüm kardeşlerimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde bölücülük yok.

İŞTE CLEVELAND BURADA

Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla, her türlü imkâna sahip birimleriyle hizmette. Artık hastalarınızı Cleveland’a göndermeyin. Doktorsa doktorlarımız da onlardan geri değil. Modernite ise burada. Hasta bakıcısıyla bütün elemanlarıyla muhteşem bir hastane. Yabancıların ülkemize olan ilgisi de gidere k artıyor. Türkiye’yi sağlık alanında küresel bir cazibe haline dönüştürmekte kararlıyız. İzmir’i de bayram öncesi yetiştirmeye çalışacağız.”

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SİYASİ MEVTA OLACAKLAR

Kocaeli’nde depremzedelerle iftarda bir araya gelen Erdoğan, “Bu gençler var ya bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Gençler bunlar ne olacak biliyor musunuz? Siyasi mevta olacak, siyasi mevta” dedi.

1.7 MİLYARLIK 40 PROJE

Açılışta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün şehir hastanemizle birlikte yatırım değeri 1.7 milyar lirayı geçen 40 farklı projenin resmi açılışını da yapıyoruz. Kocaeli’ye 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık” dedi.





7 VE ÜZERİNDEKİ DEPREMLERE DAYANIKLI

1218 YATAK 218 POLİKLİNİK

* Kocaeli Şehir Hastanesi 368 bin metrekare alana inşa edildi.

* 1218 yatak, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane var. Vatandaşa 218 poliklinikte hizmet veriliyor.

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* Hasta kabulüne 3 Nisan’da başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi 350 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçti.

* Toplamda 5 kat ve 6 bloktan oluşan hastanede helikopter pisti, diyaliz merkezi ve spor salonu da var.

* Bloklar arasında numuneler golf araçlarıyla taşınıyor.

* İlk aşamada 300 doktorun hizmet vermeye başladığı hastanede zamanla sayı 450’ye çıkartılacak. Hastanede görev yapan sağlık personeli sayısı ise 2 bin kişi.

* Ameliyathaneler için özel bir havalandırma sistemi kuruldu. Temiz ve kirli hava ayrı bölümlerden geçerek karışmıyor. Bu sayede olası enfeksiyonların önüne geçilmesi bekleniyor.

* Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımında 1069 deprem izolatörü kullanıldı. Bu sistem hastane binalarının 7 ve üzerinde şiddetteki depreme dayanıklı olmasını sağladı.