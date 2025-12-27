Sağlıkta artık farklı bir ligdeyiz

Haberin Devamı



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi’nin açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Hastanemiz 150 hasta yatağı, 16 genel, 13 yeni doğan yoğun bakımı, 43 polikliniği, fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği, 7 ameliyathanesi ile ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde, nükleer tıp ve nükleer tedavi gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Eskiden olduğu gibi, sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli-yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bunu çok kıymetli görüyoruz.

KORONAVİRÜSTE GÖRDÜK

Bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu pek çok kez gördük. Biliyorsunuz, etkilerini hâlen atlamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini, hem de sağlık sistemini test etti. Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu.

Haberin Devamı

BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR

Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen eleştiri oklarını çeken, hemen saldırıya geçen bir kesim var. Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamuyla işbirliği içinde yol, köprü, havalimanı yapar. Bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar.

Oysa asıl kamuculuk, sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde en üst kalite de vatandaşına sunabilmektir. Belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyor, bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmette sokaktaki vatandaş ödüyorsa, orada da bunların hiçbiri yoktur, tam tersine çok büyük bir soygun vardır.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Medistate Çekmeköy Hastanesi’nin açılışında çiçeklerle karşılandı.

KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için, sadece belirli bir bölge için değil, tüm Türkiye’de yukarı çektik. Türkiye, toplam 1539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

İSTANBUL’DA 170 MİLYARLIK SAĞLIK YATIRIMI

Sadece İstanbul’da son 23 yılda 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binasıyla, 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik. 12 ağız ve diş sağlığı merkezi, 103 birinci basamak sağlık tesisi, son 5 yılda 3’ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastaneyle İstanbul’un yükünü hafiflettik. İstanbul’da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Hâlihazırda devam eden 37 projemiz tamamlandığında 250 milyar liraya çıkacak.”

Haberin Devamı

BİR GÜNDE 3 MİLYON MUAYENE

ERDOĞAN “Sağlıkta kilit nokta personeldir” diyerek şu bilgileri paylaştı: “İstanbul’da toplam hekim sayısını yüzde 134, ebe hemşire sayısını yüzde 311 oranında artırdık. Bugün Türkiye genelinde 234 bini hekim, 264 bini hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız, İstanbul’da ise 52 bine yakın hekimimiz, 51 bini aşkın ebe ve hemşiremiz milletimize hizmet veriyor. Bu güçlü insan kaynağıyla, yıllık muayene sayısını Türkiye genelinde 1 milyarın üzerine, İstanbul’da ise 170 milyonun üstüne çıkardık. Türkiye’de bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul’da 79 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti ulaştırıyoruz.”

Haberin Devamı

ANKA KUŞU MİSALİ AYAĞA KALDIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da katılacağı ‘Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam’ temalı programa ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı: "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın (bugün) inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.