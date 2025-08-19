×
Ekipler yumurta ihbarı üzerine gitti, bu manzarayla karşılaştı! Korkunç görüntüler: İmha edilmek üzere el konuldu

Antalya Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine gittikleri denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti. Et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Kepez ilçesinde oturan bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yumurta paketini teslim alarak, incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi. Şikayete konu iş yerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda, 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk etinin, son kullanma tarihinin geçtiği, sağlıksız koşullarda saklandığı tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu

