“Sağlıklı” sandığınız gıdalardaki koruyucular kalp hastalığı riskini artırabilir

Université Paris Cité araştırmacıları tarafından yürütülen ve European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışmada yaklaşık 112 bin kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi.

Katılımcılar ortalama 7-8 yıl boyunca takip edildi. Araştırmacılar, en fazla koruyucu madde tüketen kişilerde kalp hastalığı, kalp krizi ve inme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğunu tespit etti. Yüksek tansiyon gelişme riskinin ise yaklaşık yüzde 30 arttığı görüldü.

Çalışmada en sık tüketilen 17 koruyucu maddenin incelendiği, bunlardan 8’inin yüksek tansiyonla ilişkili bulunduğu belirtildi. Risk artışı özellikle potasyum sorbat, potasyum metabisülfit, sodyum nitrit ve askorbik asit gibi koruyucularla bağlantılı bulundu.

Araştırmacılara göre koruyucu maddelerin en önemli kaynakları arasında işlenmiş et ürünleri, paketli ekmek ve tahıllar, işlenmiş meyve-sebzeler ile çeşitli paketli yiyecek ve içecekler yer alıyor.

Çalışmanın başyazarı Anaïs Hasenböhler, koruyucu maddelerin yüz binlerce işlenmiş gıdada kullanıldığını belirterek, bu katkı maddelerinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin daha önce yeterince araştırılmadığını söyledi.

Araştırmacılar, bazı koruyucuların hücrelerde oksidatif strese yol açarak iltihaplanmayı ve damar hasarını artırabileceğini düşünüyor. Ancak bunun bir gözlem çalışması olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını da özellikle vurguluyorlar.

Çalışmaya dahil olmayan uzmanlar da sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak koruyucu madde tüketen kişilerin genel yaşam tarzlarının da risk üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Daha fazla işlenmiş gıda tüketen kişilerin farklı sağlık sorunlarına sahip olmasının sonuçları etkileyebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, mevcut bulguların taze ve az işlenmiş gıdaları tercih etmeyi desteklediğini, ancak koruyucu maddelerin gıda güvenliği ve raf ömrü açısından da önemli bir rol oynadığını hatırlatıyor. Bu nedenle koruyucuların tamamen zararlı olduğu sonucuna varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.