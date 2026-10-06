Sağlıklı evlilik ilaç gibi geliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

SocIal Science ve Medicine dergisinde yayımlanan ve 24 ülkede 600 milyondan fazla kişiyi kapsayan araştırmaya göre boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kişilerde erken ölüm riski evlilere göre yüzde 30 daha yüksek olduğu belirlendi. Menopoz ve Pozitif Longevity Derneği Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, konuyla şunları söyledi:

SAĞLIKLI İLİŞKİ İLAÇ GİBİ

“Erkek evlilikten daha çok kazanıyor, kaybettiğinde de daha çok kaybediyor. Evli erkek daha düzenli besleniyor, daha az risk alıyor, hastalandığında daha erken hekime gidiyor. Türkiye’de kadın erkekten ortalama 5.2 yıl daha uzun yaşıyor, bu farkın kapanmasında sağlıklı bir ilişki, en az ilaç kadar değerli. İyi bir evlilik koruyor, kötü bir evlilik ise stres hormonları, bağışıklık ve kalp-damar sistemi üzerinden sağlığı yıpratıyor. Boşanmanın kadının kalbinde bıraktığı iz de ölçülmüş durumda. ABD’de 15 bin kişiyi izleyen Sağlık ve Emeklilik Araştırması’na göre bir kez boşanan kadında kalp krizi riski yüzde 24, iki ve daha fazla boşanan kadında yüzde 77 daha yüksek. Aynı araştırmacıların bir başka çalışmasında, her iki cinsiyette de uzun ömrün en güçlü belirleyicilerinden biri evli geçirilen toplam yıl sayısı olarak bulundu. Eşini kaybeden kişide ölüm riskinin ilk aylarda belirgin biçimde yükselmesi, eşin varlığının gerçekten koruyucu olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

EN ÇOK ERKEĞİ KORUYOR

Araştırmalar, evliliğin kadını da koruduğunu, ama erkeği daha çok koruduğunu bildiriyor. Global Health Research and Policy dergisinde yayımlanan ve 7.9 milyon kişiyi kapsayan meta-analizde evli olmayan kadınlarda erken ölüm riski evli kadınlara göre yüzde 22, evli olmayan erkeklerde yüzde 46 daha yüksek bulundu. Uzun ömrü belirleyen, yalnızca evli olmak değil, ilişkinin niteliği. Güçlü sosyal bağları olanların yaşama olasılığının yüzde 50 daha yüksek olduğu belirlendi. Bu kazanç kadında da erkekte de aynı.”