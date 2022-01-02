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Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı#Avukat#TBMM
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

TBMM, yeni yıla yoğun gündemle başlıyor. Meclis gündeminde yerini alacak yasa tasarıları sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları yakından ilgilendiriyor. Stok yapanlarla ilgili de ağır cezalar gündemde olacak.

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TBMM’nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak.

MAAŞ ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Sadece doktorlar değil hemşire, ebe, ambulans çalışanlarının da içinde olduğu sağlık çalışanlarının maaş artışlarına ilişkin yasa çalışması beklentileri yükseltti.

STOKÇULUK PAKETİ

Stokçulara verilen cezaların 50 bin lira ile 2 milyon lira arasında kademeli uygulanmasını öngören ve görüşmeleri yarım kalan düzenleme de yeni yılın ilk işlerinden olacak. Ceza oranları kademelendirilerek arttırılacak.

MESLEK YASALARI

Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği de önümüzdeki günlerde ele alınacak. “Uzman” ve “Başöğretmenlik” ünvanlarıyla, maaşlar bin ve 2 bin lira düzeyinde artacak.

YARGIDA SERİ PAKETLER

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6. Yargı Paketi’nin büyük bölümü avukatlık, hâkim ve savcılık mesleğine ayrıldı. Paket, avukatlara kademeli vergilendirme, yeni avukatlara büro açma kredisi, avukat ve sanık ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, hâkim ve savcı yardımcılığının kurulması gibi başlıklar içeriyor.

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#Sağlıkçı#Avukat#TBMM

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