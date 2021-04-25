Sağlıkçılarla iftar yaptı

Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Selimiye’deki merkezinde, evde sağlık hizmeti veren doktor ve hemşirelerle iftarda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı’na eşlik etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada doktorların yeminlerine dört dörtlük sadık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Hepsinden Allah razı olsun. Bir şeyi çok açık net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadele ile Hakk’a yürüyenlerin inanıyorum ki, sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Ve şu anda da hâlâ bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar” diye konuştu.

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