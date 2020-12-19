Sağlıkçıların beklediği genelge: Covid-19 meslek hastalığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarının vazife malullüğü ve meslek hastalığı başvurularının hızla sonuçlandırılacağını açıklamasının ardından da Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgeyle bu başvurularda izlenecek yolu hatırlattı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, COVID-19 tanısı ile tedavi alıp Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ‘malul’ olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının başvurularına istinaden ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelgeyle bildirdi.

BÖYLE BAŞVURUN

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla yayımlanan genelgede başvurular için izlenecek yol şöyle anlatıldı: “Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile COVID-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu’nca ‘malul’ olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malullüğü’ hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecek. Bu itibarla talepte bulunanların formları, eksiksiz olarak doldurulup ilgili birim amiri (İl/İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) ve sonrasında İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak (657 devlet memuru) görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvuruları, İl Sağlık Müdürlüklerimizce alınıp bakanlığımıza gönderilecek ve bakanlığımız aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yönlendirilecek.

ÖZELLER DE DAHİL

Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurular da ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürlüğü’ne yapılacak.”

5 BAŞVURU YAPILDI, 2’SİNE MAAŞ BAĞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta Meclis’te yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 2’si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında. SGK’ya gidiyor, şartları ve illiyet bağı kurulursa 4A veya 4C oluşuna göre sağlık çalışanımız vazife malulü ya da meslek hastalığı oluyor. İlliyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece” demişti.

‘İLLİYET BAĞI ARANMAMALI’

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de şunları söyledi: “Biz 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenleme yapılmasını istiyoruz. Böylece bir gün dahi çalışmış olsanız 30 yıl üzerinden emekli oluyorsunuz, şehitlerin eşine, çocuğuna maaş bağlanıyor. Eğitim yardımı alıyor. Sadece vazife malulü olursa tazminatları ne kadar çalışmışlarsa o kadar oluyor. Ölenlerin ailelerine de maaş bağlanmıyor. Ayrıca illiyet bağı da aranmamalı. Bir sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiyse, hastalığı nereden kaptığına bakılmamalı. Bu bir seferberlik hali. Konu buna göre değerlendirilmeli.”