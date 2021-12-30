Sağlıkçılara yeni yıl hediyesi

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Daha önce kafeterya olarak kullanılan binanın açılışına TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun eşi Reyhan Kalyoncu ve İçişleri eski bakanlarından Muammer Güler’in eşi Nevval Güler de katıldı.

Sibel Vatandost , Belma Satır ve Reyhan Kalyoncu

HALAY ÇEKTİLER

Açılışta personeliyle birlikte halay çeken Başhekim Yardımcısı Gülcan Alıcı, “Hepimiz deşarj olduk. Bu moralle hastaları yataktan kaldırırız” dedi. Sağlık personelinin coşkusuna katılan TOGEMDER Başkanı Belma Satır da “Devletin yaptığı büyük işlerin yanında bizimki banyo, mutfak, perde gibi küçük bir dokunuş oldu. Sıfır masrafla yapılan bir açılışla, hastadan hastaya koşup, stresli ortamlarda çalışan sağlıkçı arkadaşlarımıza biraz neşe ve moral vermek istedik. Pandemi boyunca özveriyle hizmet veren sağlık personelimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.