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Sağlıkçılara şiddete AYM’den kırmızı kart

#Anayasa Mahkemesi#Sağlıkçılara Şiddet#TCK
Sağlıkçılara şiddete AYM’den kırmızı kart

Anayasa Mahkemesi (AYM) sağlık çalışanlarına şiddete kırmızı kart gösterdi.

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AYM’nin kararıyla TCK’daki, kamu-özel kurumlarda çalışan sağlık personeline karşı işlenen suçlarda katlamalı ve ertelemesiz cezalandırma sistemi Anayasa vizesi aldı. Sağlık çalışanını yaralayan kişi TCK 86’ya göre ‘kasten yaralama’dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılanacak. Cezası yarı oranında arttırılarak verilecek ve ertelenmeyecek.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, Trabzon, Bolu ve Bafra’dan asliye ceza mahkemeleri sağlık çalışanlarına ‘tehdit, hakaret, kasten yaralama’ suçlarını işleyen sanıkları yargıladıkları dört ayrı dosyada TCK’daki bu düzenlemenin Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu ve iptali talebiyle başvurdu. AYM, 13 Ekim’de taleplerini oy birliği ile reddetti. Düzenlemenin Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olmadığı vurgulanan AYM kararında, “Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır” denildi.

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#Anayasa Mahkemesi#Sağlıkçılara Şiddet#TCK

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