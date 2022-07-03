Sağlıkçılara şiddet kayıtta

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Antalya Muratpaşa’daki Elmalı Mahallesi’nde 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ‘göğüs ağrısı’ ihbarıyla adrese gitti. Caner D. adlı hastayı koluna girip ambulansa kadar getiren ekipler, hastadan sedyeye uzanmasını istedi.

BAŞKA EKİP İSTEDİ

Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağlık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek başka bir ambulansın gelmesini talep etti. Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay’a saldırdı. Caner D.’nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay da eliyle itti. Bunun üzerine Caner D. bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla saldırdığı Musa Özbay’ı yere düşürdü. Saldırgan Caner D. yere düşürdüğü Özbay’ı tekme atarak darp etti.

TUTUKLANDI

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Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi. Caner D.’nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi. Saldırı anları, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan Caner D. yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.