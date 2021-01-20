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ANKARA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlıkçılara izin müjdesi

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Sağlıkçılara izin müjdesi
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Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik pandemi döneminde uygulanan yıllık izin ve ücretsiz izin kısıtlamasını kaldırdı.

Bakan Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıya göre, personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü, toplum sağlığı merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek, yerine getirilebilecek. Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak, işlemleri yapılacak.

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