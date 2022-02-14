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Sağlıkçılara çirkin saldırı

#Sağlıkçıya Şiddet#Acil Servis#Hemşire
Sağlıkçılara çirkin saldırı

Hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne süren hasta ve yakınları sağlıkçılara saldırdı.

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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne önceki gün sabah saat 08.00 sıralarında, M.A. ve beraberindekiler geldi. M.A. acil serviste kolundaki serum iğnesini çıkartan hemşireye kolunu acıttığını söyleyerek hakaret etti. M.A. hemşireye hakaretlerine devam etti ve hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları müdahale etti. Bu sırada M.A. ve yakınları L.K, S.G. ve A.P. hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldırarak darp eden M.A. ve yanındaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit-hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından tutuklandı.

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#Sağlıkçıya Şiddet#Acil Servis#Hemşire

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