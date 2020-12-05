AA
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Sağlıkçılara atlı terapi
Ankara’nın Çubuk ilçesinde COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi’ndeki Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ücretsiz atlı terapi seanslarıyla stres atıyor.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve diğer birimlerde görev yapan sağlık çalışanları, AYBÜ Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü bünyesindeki merkezde ata binerek hoşça vakit geçiriyor.
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