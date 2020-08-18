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İSTANBUL/DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Sağlıkçılara alkış bitti, şiddet geldi’

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‘Sağlıkçılara alkış bitti, şiddet geldi’
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Pandemi süresince alkışlı desteklerle kamuoyu tarafından moral bulan sağlık çalışanları, yeni normale geçişle birlikte artan şiddetten endişeli.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan (AHESEN) yapılan açıklamada alkış, sosyal mesafe ve tedbirlerin yerini, eskiden olduğu gibi şiddete bıraktığının altı çizildi. Açıklamada, “Hastanın kendisi olmadan, hekime antibiyotik yazdırmak üzere sekreterlik görevi yükleyenler, muayene ve işlemleri reddedilince maalesef fiziksel ve sözlü hakaret yolunu seçiyor” denildi. AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 59.8’i 10 veya daha fazla, yüzde 21.6’sı ise ortalama 5-10 kez şiddet gördüğünü söyledi” dedi. Sağlık çalışanların sadece yarısının (yüzde 50.4’ü) beyaz kod vererek yasal yardım talebinde bulunduğuna işaret eden Akpınar, “Sağlık çalışanlarının yüzde 64.7’si yasal yollardan sonuç alınamayacağına inanıyor. Bu nedenle bu konudaki yasal düzenlemelere biraz daha önem verilmeli.” diye ekledi.

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