Sağlıkçılar 'şiddet'e karşı buton istedi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, görüşmeler öncesinde sosyal medyadan sağlık çalışanlarına önerilerini sordu. Sahadan gelen önerilerin bazıları şöyle:
* Her kurumda sağlıkçıların haklarını savunan avukatlar olmalı.
* Hastane Polis Noktaları geri gelmeli. Hastane polisi sayısı arttırılmalı.
* Hastane girişlerine x-ray cihazları konulmalı.
* Acil girişlerine refakatçi ve hasta yakını sınırlaması getirilmeli.
* Tüm servis, polikliniklere ve odalara şiddet butonu konulmalı.
* Muayeneler 10-30 dakika arası olmalı.
* Hakaret de şiddet olarak değerlendirilmeli.