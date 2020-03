Sağlıkçılar otellere

SAĞLIK çalışanlarının görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesisinde ve misafirhanelerinde ücretsiz konaklayabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarıldı.

Türk Sağlık Sen Konukevi’nde kalan yoğun bakım hemşiresi Burcu Bayer, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyor. Annesinin kronik rahatsızlıkları bulunduğunu dile getiren Başer, “Hastanede aldığım riski eve taşımak istemiyorum. Vardiyamız sebebiyle bir gün çalıştıktan sonra iki gün burada kalıyorum” dedi. Konukevinde karantinada olduğunu düşünerek hareket ettiğini anlatan Başer, odada kitap okuyarak vakit geçirdiğini söyledi.

HER ODADA TEK KİŞİ

22 Mart’tan bu yana sağlıkçıları ağırladıklarını belirten konukevi müdürü Fatih Gülderen, normalde 88 kişi kapasiteli tesiste 37 oda bulunduğunu ve sağlık personelinin her odada bir kişi olarak konaklatıldığını söyledi. Güldüren, “Tesisimizde konaklayan sağlıkçıların sayısı günlük olarak değişiyor. Sürekli tesisimizde kalanların yanı sıra günlük olarak gelen sayı da çok” dedi.

OTELLER YER AÇSIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Hürriyet’e şunları söyledi: “Biz 22 Mart’tan itibaren sağlık çalışanlarını misafir etmeye başlamıştık.

Özellikle büyükşehirlerde hastanelere yakın oteller de dahil olmak üzere bu imkân sunulmalıdır. Sağlık çalışanları evlerine risk götürmek istemiyorlar. Kimisinin yaşlı anne babası var. Kronik hasta olan yakını var. Kendileri fedakârca görev yapıyorlar, ailelerini korumak istiyorlar.”

TAKSİM’DEKİLER THE MARMARA’YA

İSTANBUL Taksim’deki The Marmara Oteli, odalarını sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtı. Sağlık personeline otelin 40 odalık özel bir bölümünü tahsis ettiklerini söyleyen The Marmara Grubu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “The Marmara Grubu, Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile sağlık çalışanlarına destek veriyor. The Marmara Grubu, eşzamanlı olarak yürüttüğü çalışmalarla hijyen koşullarının uygulandığı bu bölümde, sağlıkçıların en iyi koşullarda dinlenebilmeleri için özel tedbirler aldı. 24 Mart Salı akşamı, bölge hastanelerindeki sağlıkçılardan oluşan ilk grup misafir edildi. The Marmara Taksim, bu çalışmayı Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü ve yakın çevredeki hastanelerin başhekimlikleri ile koordinasyonlu olarak yürütüyor.”