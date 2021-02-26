Sağlıkçılar için zeytin dikti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret ettikten sonra, koronavirüsle mücadelede görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen ağaç dikim etkinliğine katıldı.
Akşener, “Salgının başından itibaren canları pahasına çalışan sağlık personellerine saygılarımı iletiyorum. Parti olarak salgında vefat eden doktorların, hemşirelerin şehit sayılmasını defalarca önerdik. Başarılı olamadık ama hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz zeytin bahçesinin oluşması sağlandı” dedi. Meral Akşener daha sonra Büyükçekmece esnafını ziyaret etti ve “Size yardım geldi mi?” diye sordu. Bir esnafın yanıtı, “Bin lira yardım geldi. Sadece doğalgaz faturası kadar” oldu.