Sağlıkçılar için zeytin dikti

Akşener, “Salgının başından itibaren canları pahasına çalışan sağlık personellerine saygılarımı iletiyorum. Parti olarak salgında vefat eden doktorların, hemşirelerin şehit sayılmasını defalarca önerdik. Başarılı olamadık ama hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz zeytin bahçesinin oluşması sağlandı” dedi. Meral Akşener daha sonra Büyükçekmece esnafını ziyaret etti ve “Size yardım geldi mi?” diye sordu. Bir esnafın yanıtı, “Bin lira yardım geldi. Sadece doğalgaz faturası kadar” oldu.