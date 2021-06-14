Sağlıkçı çocukları için İstanbul GrandFondo’da bin kişi pedal çevirdi

Etkinlikten elde edilen gelir, vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bursa dönüşecek. Yarışmada birincilik için 80 km’lik uzun ve 40 km’lik kısa parkurda pedal çeviren sporcular Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy’ün yemyeşil doğasından geçerek yarışı Expo Alanı’nda tamamladı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Beykoz’un enerjisi GranFondo İstanbul ile biraz daha yükseldi” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Uzun parkur erkeklerde şampiyon Muhammed Erkan, ikinci Muhammed Yunus Demir ve üçüncü Serkan Balkan olurken uzun parkur kadınlarda ise Esra Kürkçü Akgönül birinci olurken Ayşegül Gökalp ikinci, Gamze Ceyhan da üçüncü oldu. Kısa parkur erkeklerde birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu aldı. İkinciliği Oğuzhan Taşkan, üçüncülüğü de Ersin Akgün’ün elde ettiği yarışta kadınlarda ise Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Kadınlarda podyumu tamamlayan diğer isimler ise Kübra Nur Pınarak ve Züleyhan Dikbaş oldu.

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