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Sağlıkçı Ahsengül kaza kurbanı

Güncelleme Tarihi:

#Ahsengül İnce#Trafik Kazası#ANTALYA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 07:00

Antalya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada sağlık çalışanı Ahsengül İnce (24) hayatını kaybetti, kardeşi sürücü İsmail Can İnce ağır yaralandı.

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Antalya’da önceki gün akşam saatlerinde, İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce’nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce’nin (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı. Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesi dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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#Ahsengül İnce#Trafik Kazası#ANTALYA

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