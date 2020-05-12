Sağlıkçı 400 annenin adı bu bahçede yeşerecek

Sancaktepe Belediyesi, bu yıl Anneler Günü nedeniyle sağlıkçı annelere çok anlamlı bir hediye verdi. İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sahra hastanesinin bulunduğu alana 400 sağlık çalışanı annenin adının yaşatılacağı fidan dikim törenine katıldı. Döğücü, "Şu anda incecik fidanlar ama yakında büyüyecekler ve bu annelerimiz sağlıkla, çocuklarıyla birlikte gölgesinde dinlenecek. Bu fidanlar, sağlıkçı annelerimizin kendi sağlıklarını hiçe sayarak verdikleri hizmetin bir nişanesi” sözleriyle tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.