Sağlık turizminde yeni adımlar atılıyor… Turistler arınmak için de gelecek

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ULUSLARARASI Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Ünver şunları söyledi:

“Türkiye’de sağlık hizmetinin yüzde 80’ini kamu kurumları yapıyor, yüzde 20’si özel sektör üzerinden gidiyor. Özel sektör sağlık turizminin yüzde 95’ini yapıyor, yüzde 5’ini ise kamu yapıyor. Sağlık turizminde pek çok bakanlığın rolü var. Bu nedenle ilgili bakanlıklarla en az genel müdürlük seviyesinde olmak kaydıyla bir koordinasyon kurulu kurmak istiyoruz.

2024 yılında 1.5 milyon sağlık turistinin ülkeye geldiğini, 3 milyar dolar da gelir üretildiğini düşünürsek, hedefimiz 20 milyar dolar. Türkiye, sağlık turizminde ilk 5’te. Medikal ve termal turizmin yanında, engelli turizmi, yaşlı turizmi, sporcu turizmi ve longevity yani sağlıklı yaşam denilen kavramları da sağlık turizmi içerisinde değerlendirmek gerekiyor.

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İşin içine rekabet girince zaman zaman kendimizi doğru ifade edemediğimize tanıklık ettik. Bir ülkeden başka bir ülkeye fazla hasta gidince, hemen ‘o ülkeye gitmeyin’ gibi yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle USHAŞ içinde dezenformasyonla mücadele eden bir ekip oluşturduk.

Türkiye saç ekiminde dünyanın destinasyon merkezi. Organ transplantasyonu, göz ameliyatları, onkoloji vakaları, tüp bebek uygulamaları, obezite cerrahisi, diş tedavileri özellikle tercih edilen konular.

6 İL DÜNYA TERMAL KENTLER ROTASINDA

Almanya’da termal turizmde yaklaşık yıllık gelir 10 milyar dolar civarında. Bizim 1100 kaynağımız, 500 tesisimiz var. Biz 300 milyon dolar civarında değer üretiyoruz. Dünya termal kentler rotası var. Biz Erzurum, Sivas, Rize, Nevşehir, Samsun ve Bolu’yu bu işin içine koyarak, termal turizmin hareketlenmesini istiyoruz. ‘30 tesis 10 bin yatak’ diye bir proje başlattık. 300 milyon dolar termal turizm gelirini 5 yılda 5 milyar dolara çıkarma gibi bir stratejimiz var. İnsanlar sadece hastalıkları için gelmemeli, arınma kürleri, gençleşmeyle alakalı süreçler, estetikle alakalı süreçler, check-up için de gelinmeli.

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‘HEALTH TÜRKİYE’ PLATFORMU GÜVENCESİ

‘Health Türkiye’ platformunu oluşturduk. Buraya, 5 bin 800 tesis, bin 261 aracı kurumun üye olmasını bekliyoruz. Üye sayımız binlere yaklaştı. 12 ülke Türkiye’ye gelecek misafirlerini Health Türkiye üzerinden gelmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Bu merdiven altı grupla mücadele etme anlamında bir farkındalık oluşturuyor. Şikâyet edilen kurumları, kişileri araştırıp gerekirse üyeliğini askıya alıyoruz. 26 Eylül sonrası bu platforma üye olmayan kurumlar, kayıt dışı olacak.”

USHAŞ’TAN İLAÇ ATAĞI

USHAŞ Plus diye bir portal oluşturduklarını söyleyen Behlül Ünver, “Türkiye’de üretilen yerli ve milli ürünlerin (tıbbi cihaz) yurtdışına satışıyla alakalı bir portal olacak. İnsanlar buradan ürünlerimizi görebilecekler. Nadir ilaçlar, vatandaşların ilaç temininde sıkıntı yaşadıkları durumlara çözüm üretmek adına bir otomasyon sistemi oluşturuyoruz” dedi.