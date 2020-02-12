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Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Sağlık ocağında şoke eden anlar! Böyle tokat attı…

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Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

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